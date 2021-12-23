Путін вважає, що ціни на газ в Європі зростають через Україну

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Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав однією зі складових зростання спотових цін на газ, яке наразі спостерігається в Європі, попит з боку України.

Про це він заявив під час пресконференції, передає "Інтерфакс".

Путін сказав, що "Газпром" на цьому тижні не бронює транзитні потужності газопроводу "Ямал-Європа", тому що покупці не виставили заявок на купівлю. Водночас по "Ямалу-Європі" газ нині качається реверсом із Німеччини до Польщі.

Президент РФ не виключив, що реверсний потік газу з Німеччини до Польщі згодом може прямувати в Україну, що створює дефіцит газу і зростання цін у Європі.

"Вони (покупці з Німеччини, – ред.), піднабравши певний обсяг, отримавши у нас на 5,6 млрд більше, ніж передбачено довгостроковими контрактами, тепер продають його. Там є труба, яка з'єднує польську трубопровідну систему з українською. Обсяг – приблизно 3 млн кубометрів на добу. Саме стільки з ФРН і подають до Польщі. У мене є всі підстави думати, що цей газ йде зрештою в Україну", – заявив він.

"І замість того, щоб подавати в Польщу і потім в Україну, намагаючись підтримати штани там комусь, краще б здійснювати подальші поставки до Європи, до тієї ж Федеративної Республіки? І вплинути на ціну на споті, бо чим більше продукту на ринку, тим ціна буде менша. Ні - туди почали качати. У зворотний бік. У цьому проблема, до чого тут "Газпром"?", – додав Путін.

Нагадуємо:

21 грудня спотова ціна газу в Європі перевищила рекордні 2,2 тисячі доларів за тисячу кубометрів на тлі інформації про зупинку та розворот у реверс газопроводу "Ямал-Європа", а також падіння вітрогенерації в регіоні.

У листопаді та грудні російський "Газпром" часто переривав транзит палива газопроводом "Ямал-Європа", через що він переходить у реверсний режим – газ йде із заходу на схід.

Станом на ранок 20 грудня рівень запасів газу в підземних сховищах Європи зменшився до 59,57% від їх максимальної місткості – це на 16,3 в.п. нижче за середнє значення за останні п'ять років.