Вітренко допускає, що "Північний потік-2" не запуститься

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Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський "Північний потік-2" не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами Вітренка, найімовірніше, що російський газогін не запустять до кінця першої половини 2022 року.

"При цьому ми вважаємо, що є суттєва ймовірність того, що він не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі", – заявив очільник НАКу.

Він акцентував на тому, що теоретичний запуск ПП-2 не спричинить зниження цін на газ у Європі, про яке розповідає Росія.

"Тому що Путін крім того, що хоче запустити газопровід не відповідно до європейських правил, він ще хоче змусити європейців перейти назад на довгострокові контракти, які при цьому не були б прив'язані до ринку, хабів, споту", – пояснив Вітренко.

Такі контракти дозволяють використовувати політичні домовленості та перетворювати газ на політичну зброю. Натомість продажі на хабах, на спотовому ринку обмежують можливості для цього.

Як наслідок, вважає голова "Нафтогазу", просто з введенням "Північного потоку-2" ціни на газ не впадуть. Вітренко наголосив, що з введенням ПП-2 Росія може фізично припинити транзит через Україну.

Водночас він перелічив інші фактори, що впливають на зниження ціни. А саме, збільшення видобутку та експорту американського газу, нарощення поставок з країн Близького Сходу.

Економічна правда