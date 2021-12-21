Новини 21 грудня: штраф Roshen, аварійна допомога зі Словаччини, рекордні врожай та ціни на газ

Про штраф Roshen. Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній, пов’язаних з народним депутатом Петром Порошенком, на загальну суму 283,63 мільйона гривень.

Про аварійну допомогу. Україна проти ночі 21 грудня запросила аварійну допомогу зі Словаччини через аварійне відключення енергоблоку №7 Бурштинської ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова.

Про газ. Ціни на газ на торгах 21 грудня перетнули позначку у 2000 доларів за тисячу кубів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським Газпромом.

Про врожай. Україна зібрала рекордний за історію незалежності врожай і перевищила попередній прогноз у 100 млн тонн.

Про вугілля. На жодній українській теплоелектростанції не дотримано гарантованих запасів вугілля, хоча за тиждень обсяг зріс на 0,8%.

Ексклюзиви ЕП

Курс на дно? Що чекає гривню у 2022 році

2021 рік гривня завершує зміцненням щодо американської валюти, проте невдовзі цифри в обмінниках можуть змінитися. Що наразі відбувається з курсом та чому насторожує наступний рік?

Іван Фурсін: Я говорив Фірташу – давай "Росукренерго" продамо "Нафтогазу"

Як створювалася "Росукренерго", чим Дмитро Фірташ був вигідний для Росії, чи заробляв на постачанні газу президент, про дружбу з Сергієм Льовочкіним, спільні бізнес-проєкти і боротьбу за завод з ексголовою ОП Андрієм Богданом. (рос)