Новини 21 грудня: штраф Roshen, аварійна допомога зі Словаччини, рекордні врожай та ціни на газ
Про штраф Roshen. Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній, пов’язаних з народним депутатом Петром Порошенком, на загальну суму 283,63 мільйона гривень.
Про аварійну допомогу. Україна проти ночі 21 грудня запросила аварійну допомогу зі Словаччини через аварійне відключення енергоблоку №7 Бурштинської ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова.
Про газ. Ціни на газ на торгах 21 грудня перетнули позначку у 2000 доларів за тисячу кубів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським Газпромом.
Про врожай. Україна зібрала рекордний за історію незалежності врожай і перевищила попередній прогноз у 100 млн тонн.
Про вугілля. На жодній українській теплоелектростанції не дотримано гарантованих запасів вугілля, хоча за тиждень обсяг зріс на 0,8%.
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