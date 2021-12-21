Жодна ТЕС досі не має мінімальних запасів вугілля

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На жодній українській теплоелектростанції не дотримано гарантованих запасів вугілля, хоча за тиждень обсяг зріс на 0,8%.

Про це йдеться у даних Міністерства енергетики.

Так, на 21 грудня фактичні запаси вугілля на ТЕС становили 463,4 тис. тонн проти 459,6 тис. тонн на 14 грудня.

На жодній електростанції досі не дотримані мінімальні вимоги, які є однією з ліцензійних умов роботи підприємств.

Відносно даних на 14 грудня, запаси за тиждень найбільше, у 3,6 раза до 28,4 тис. Тонн зросли на Вуглегірській ТЕС (Центренерго). Також поповнилися склади Курахівської (ДТЕК), Запорізької (ДТЕК), Трипільської (Центренерго) та Слов'янської (Донбасенерго) ТЕС. На решті станцій запаси продовжили скорочуватися.

Зокрема, найбільше запасів вугілля втратили на двох станціях ДТЕК Ріната Ахметова, Добротвірській (-36%), Придніпровській (-42%) ТЕС, а також на Зміївській (-25%) ТЕС державного Центренерго.

Нагадуємо:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, дозволила вугільним електростанціям закуповувати газ для виробництва електроенергії.

Служба безпеки листом до уряду від 8 грудня попереджає про загрози зупинки тепло- та електропостачання населення через дефіцит вугілля.

Натомість прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що проблема дефіциту вугілля в Україні наразі вирішена.

З початком опалювального сезону в Україні ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ погіршилася.

В Україні на 13 грудня на жодній теплоелектростанції не дотримано мінімальних вимог щодо запасів вугілля.

Економічна правда