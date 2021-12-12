Новини вихідних: тиск на главу НБУ, платні пакети

Про газ. Глава британського МЗС Ліз Трасс заявила, що Великобританія та її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив постачання газу з Росії.

Про пакети. 3 10 грудня в Україні згідно із законом одноразові пластикові пакети стали платними.

Про НБУ. Голова Національного банку Кирило Шевченко заявив про тиск із боку "певних осіб".

Про нафту. Ціни на нафту завершили тиждень (6-10) грудня максимальним зростанням із серпня через зниження побоювань щодо наслідків нового штаму COVID-19 "омікрон".

Про Сбєрбанк. Сбєрбанк в Україні змінив назву на Міжнародний Резервний Банк або скорочено – МР Банк.