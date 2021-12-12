Тонкі безкоштовні пакети стали платними

3 10 грудня в Україні згідно з законом одноразові пластикові пакети стали платними.

Про це повідомляють рітейлери у магазинах.

Так, ціна в таких мережах як Екомаркет, Сільпо, Новус, Мегамаркет, Варус та АТБ від 1 до 20 копійок.

При цьому на стендах де розміщені пакети зазначається, що в деяких магазинах можна отримати безкоштовні пакети для рибного та м'ясного відділів.

Окрім цього, платними такі пакети стали і у закладах харчування.

Нагадуємо:

З 10 грудня в Україні почали діяти обмеження на використання поліетиленових пакетів у магазинах та кафе.

На засіданні 1 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та у цілому законопроєкт, яким забороняється розповсюджувати пластикові пакети крім біорозкладних у магазинах та закладах харчування – у компаній є 9 місяців на адаптацію.

Слідом за пакетами з полиць магазинів може зникнути також одноразовий пластиковий посуд, соломинки, стаканчики та інші вироби.

Читайте більше у статті: Прощавай, пакете з пакетами? Що зміниться після заборони пластикових пакунків

Ілля Колдомасов