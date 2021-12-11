ЗМІ: українська "дочка" Сбербанку офіційно змінила назву

Сбербанк в Україні змінив назву на Міжнародний Резервний Банк або скорочено — МР Банк.

Про це пише видання "Мінфіну" з листа, який банк розіслав контрагентам.

У документі йдеться, що 9 грудня 2021 року було зареєстровано нову редакцію статуту банку. "Сподіваємось на подальшу взаємовигідну співпрацю між нашими фінансовими установами", — йдеться у листі банку, який був надісланий на адреси інших українських банків.

Нагадуємо:

19 серпня 2021 року Верховний Суд ухвалив остаточне рішення щодо використання дочкою російського "Сбербанку" цієї торговельної марки в Україні на користь Ощадбанку.

Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу ПАТ "Сбербанк Росії" та залишив без змін постанову суду попередньої інстанції, згідно з якою Ощадбанк є єдиним законним власником торговельної марки "СБЕРБАНК" на території України – йдеться про справу щодо реєстрації ТМ.