Глава НБУ заявив про тиск

ФОТО: НБУ

Голова Національного банку Кирило Шевченко заявив про тиск із боку "певних осіб".

Про це він сказав в інтерв'ю агентству Bloomberg.

"Я був під тиском з моменту мого призначення", - наголосив він. Додавши, що НБУ зробив велику роботу зі стабільності на фінансових ринках, найприбутковішу банківську систему за всю історію, велику роботу з незалежності НБУ.

Доповнюючи відповідь про тиск він заявив, що йдеться про вплив на процес ухвалення рішень усередині НБУ, інформаційні кампанії у пресі, спрямовані на топ-менеджерів НБУ.

Нагадуємо:

Раніше Bloomberg повідомляв, що президент Володимир Зеленський хоче звільнити голову НБУ Кирила Шевченка, а голова офісу президента Андрій Єрмак шукає кандидатів на заміну.

У липні про можливість відставки Шевченка до кінця року писала й Економічна правда. Джерела ЕП тоді називали 4 причини ймовірного звільнення Шевченка.

Раніше про загрозу відставки Шевченка повідомила британська газета Financial Times з посиланням на свої джерела в Офісі президента.

Рішення про відставку Шевченка можуть ухвалити вже восени, після виходу парламенту з канікул.

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