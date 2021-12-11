Глава НБУ заявив про тиск
Голова Національного банку Кирило Шевченко заявив про тиск із боку "певних осіб".
Про це він сказав в інтерв'ю агентству Bloomberg.
"Я був під тиском з моменту мого призначення", - наголосив він. Додавши, що НБУ зробив велику роботу зі стабільності на фінансових ринках, найприбутковішу банківську систему за всю історію, велику роботу з незалежності НБУ.
Доповнюючи відповідь про тиск він заявив, що йдеться про вплив на процес ухвалення рішень усередині НБУ, інформаційні кампанії у пресі, спрямовані на топ-менеджерів НБУ.
Нагадуємо:
Раніше Bloomberg повідомляв, що президент Володимир Зеленський хоче звільнити голову НБУ Кирила Шевченка, а голова офісу президента Андрій Єрмак шукає кандидатів на заміну.
У липні про можливість відставки Шевченка до кінця року писала й Економічна правда. Джерела ЕП тоді називали 4 причини ймовірного звільнення Шевченка.
Раніше про загрозу відставки Шевченка повідомила британська газета Financial Times з посиланням на свої джерела в Офісі президента.
Рішення про відставку Шевченка можуть ухвалити вже восени, після виходу парламенту з канікул.
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