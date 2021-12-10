Новини 10 грудня: обмеження пластикових пакетів, рекордна інфляція у США

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Про бюджет. Київська міська рада 9 грудня ухвалила бюджет столиці на 2022 рік - зокрема, планується отримати доходів у сумі 69 млрд грн, доходи загального фонду бюджету заплановані у сумі 62,5 млрд грн.

Про пакети. З 10 грудня в Україні почали діяти обмеження на використання поліетиленових пакетів у магазинах та кафе

Про інфляцію. Індекс споживчих цін у Сполучених Штатах прискорилася до 6,8% – найвищого значення за майже 40 років

Про МВФ. Національний банк та Міжнародний валютний фонд наступного року почнуть перемовини щодо нової програми співпраці

Про Нафтогаз. За 9 місяців 2021 року НАК "Нафтогаз України" отримала 4,37 млрд грн збитку - це майже у 4 рази менше, ніж за відповідний період попереднього року (тоді збиток становив 17,03 млрд грн).

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