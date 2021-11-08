Новини 8 листопада: лист про зупинку електрики з Білорусі, ціни на газ під 1000 доларів
Про маршрутки. Київ розриває договори ще з 4 перевізниками на 11 маршрутах та прибирає з вулиць 76 "іржавих корит".
Про вугілля. Запаси вугілля на складах ТЕС генеруючих компаній опустились нижче 0,5 млн тонн.
Про електрику. Учасники енергетичного ринку отримали 8 листопада листа від "Бєленерго" щодо зупинки поставок електроенергії.
Про газ. Російський Газпром обіцяв з 8 листопада наростити поставки газу в Європу, проте не зробив цього – ціни повернулися до 990 доларів за тисячу кубів
Про пальне. Скраплений газ 8 листопада на український автозаправних станціях сягнув рекордної середньої ціни у 18,59 грн за літр.
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Продукти дорожчають і цінове ралі триває. Світ на порозі продовольчої кризи?
Що штовхає вгору ціни на продукти та чи готова до цього Україна.
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