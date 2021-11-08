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Новини 8 листопада: лист про зупинку електрики з Білорусі, ціни на газ під 1000 доларів

Понеділок, 8 листопада 2021, 21:00
 
getty images

Про маршрутки. Київ розриває договори ще з 4 перевізниками на 11 маршрутах та прибирає з вулиць 76 "іржавих корит".

Про вугілля. Запаси вугілля на складах ТЕС генеруючих компаній опустились нижче 0,5 млн тонн.

Про електрику. Учасники енергетичного ринку отримали 8 листопада листа від "Бєленерго" щодо зупинки поставок електроенергії.

Про газ. Російський Газпром обіцяв з 8 листопада наростити поставки газу в Європу, проте не зробив цього – ціни повернулися до 990 доларів за тисячу кубів

Про пальне. Скраплений газ 8 листопада на український автозаправних станціях сягнув рекордної середньої ціни у 18,59 грн за літр.

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Економічна правда
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