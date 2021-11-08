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Київ розриває договори ще з 4 перевізниками: приберуть з вулиць 76 "іржавих корит"

Понеділок, 8 листопада 2021, 15:15
 
фото: telegram усова

Київ розриває договори ще з 4 перевізниками на 11 маршрутах та прибирає з вулиць 76 "іржавих корит".

Про це повідомив у Telegram заступник голови КМДА Костянтин Усов.

За його словами, аудиторська перевірка конкурсних документів на перевезення пасажирів виявила чергові фальсифікації, через які необґрунтовану перевагу отримали перевізники на маршрутах:

  • №№ 224, 234, 539, 559 – "Союз-Авто"
  • № 231– "Базальт"
  • №№ 421, 581, 155, 516 – "Кийтранс-2005"
  • №№ 517, 402 – "Універсал-Транс".

Усов пояснив, що договори по 11 маршрутах розриваються в односторонньому порядку.

Він підкреслив, що місто не укладатиме нових договорів по цих маршрутах - ні з комунальним, ні з приватними перевізниками, оскільки усі ці маршрути дублювали існуючі комунальні маршрути і крали пасажиропотік у "Київпастрансу".

Наприклад:

  • 402 маршрутка – тролейбус №44
  • 516 маршрутка – автобус №63
  • 234 маршрутка – 29 тролейбус
  • 224 маршрутка – 88-й автобус

"Ми прибираємо дублювання в маршрутній мережі і пропорційно збільшуємо флот Київпастрансу на вказаних 11 напрямках", - резюмував заступник голови КМДА.

Нагадаємо:

Київ розірвав договори на 29-ти автобусних маршрутах загального користування та прибирає з вулиць 232 маршрутки, на які виявили підроблені документи.

Економічна правда

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КМДА Київ авто транспорт

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