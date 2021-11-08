Київ розриває договори ще з 4 перевізниками: приберуть з вулиць 76 "іржавих корит"

фото: telegram усова

Київ розриває договори ще з 4 перевізниками на 11 маршрутах та прибирає з вулиць 76 "іржавих корит".

Про це повідомив у Telegram заступник голови КМДА Костянтин Усов.

За його словами, аудиторська перевірка конкурсних документів на перевезення пасажирів виявила чергові фальсифікації, через які необґрунтовану перевагу отримали перевізники на маршрутах:

№№ 224, 234, 539, 559 – "Союз-Авто"

№ 231– "Базальт"

№№ 421, 581, 155, 516 – "Кийтранс-2005"

№№ 517, 402 – "Універсал-Транс".

Усов пояснив, що договори по 11 маршрутах розриваються в односторонньому порядку.

Він підкреслив, що місто не укладатиме нових договорів по цих маршрутах - ні з комунальним, ні з приватними перевізниками, оскільки усі ці маршрути дублювали існуючі комунальні маршрути і крали пасажиропотік у "Київпастрансу".

Наприклад:

402 маршрутка – тролейбус №44

516 маршрутка – автобус №63

234 маршрутка – 29 тролейбус

224 маршрутка – 88-й автобус

"Ми прибираємо дублювання в маршрутній мережі і пропорційно збільшуємо флот Київпастрансу на вказаних 11 напрямках", - резюмував заступник голови КМДА.

Нагадаємо:

Київ розірвав договори на 29-ти автобусних маршрутах загального користування та прибирає з вулиць 232 маршрутки, на які виявили підроблені документи.

Економічна правда