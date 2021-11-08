Київ розриває договори ще з 4 перевізниками: приберуть з вулиць 76 "іржавих корит"
Київ розриває договори ще з 4 перевізниками на 11 маршрутах та прибирає з вулиць 76 "іржавих корит".
Про це повідомив у Telegram заступник голови КМДА Костянтин Усов.
За його словами, аудиторська перевірка конкурсних документів на перевезення пасажирів виявила чергові фальсифікації, через які необґрунтовану перевагу отримали перевізники на маршрутах:
- №№ 224, 234, 539, 559 – "Союз-Авто"
- № 231– "Базальт"
- №№ 421, 581, 155, 516 – "Кийтранс-2005"
- №№ 517, 402 – "Універсал-Транс".
Усов пояснив, що договори по 11 маршрутах розриваються в односторонньому порядку.
Він підкреслив, що місто не укладатиме нових договорів по цих маршрутах - ні з комунальним, ні з приватними перевізниками, оскільки усі ці маршрути дублювали існуючі комунальні маршрути і крали пасажиропотік у "Київпастрансу".
Наприклад:
- 402 маршрутка – тролейбус №44
- 516 маршрутка – автобус №63
- 234 маршрутка – 29 тролейбус
- 224 маршрутка – 88-й автобус
"Ми прибираємо дублювання в маршрутній мережі і пропорційно збільшуємо флот Київпастрансу на вказаних 11 напрямках", - резюмував заступник голови КМДА.
Нагадаємо:
Київ розірвав договори на 29-ти автобусних маршрутах загального користування та прибирає з вулиць 232 маршрутки, на які виявили підроблені документи.
Економічна правда
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