Ціна автогазу в Україні сягнула історичного рекорду

Скраплений газ 8 листопада на український автозаправних станціях сягнув рекордної середньої ціни у 18,59 грн за літр.

Про це повідомляє профільне видання enkorr.

З 5 листопада ціни зросли в середньому на 14 коп/л. Ціна на ресурс у мережах преміум-сегменту також побила рекорд за всю історію спостереження.

Так, ОККО встановила ціну 19,49 грн/л (+50 коп/л), WOG – 19,48 грн/л (+50 коп/л).

SOCAR підняв ціни на продукт на 10 коп/л до 19,08 грн/л, а "Паралель" – на 30 коп/л, до 19,29 грн/л. "Автотранс", "Кворум" і Motto відкоригували ціни в бік збільшення в межах 5-15 коп/л.

Тим часом, попри кон'юнктуру ринку, мережі Chipo й Mango у середньому знизили ціни на 3 і 8 коп/л відповідно.

Видання зазначає, що з 1 липня до 8 листопада середня вартість автогазу у гурті зросла на 8 140 грн/т, до 31 750 грн/т, у роздріб – на 3,22 грн/л.

Нагадуємо:

З вересня 2021 року на оптовому сегменті ринку скрапленого газу очікується підвищення ціни – це зумовлено, зокрема, зростанням попиту та логістичними перебоями.