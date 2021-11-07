Новини вихідних: Мін'юст скасував рішення на користь забудовника, Кабмін зупинив призначення голови податкової

Про найдорожче соцопитування. Ілон Маск у Твіттері, запитує у підписників, чи потрібно йому продати 10% своїх акцій "Тесли".

Про Приват. 7 листопада з 01-00 і до 04-30 годин ранку Приватбанк призупинить проведення транзакцій по картках, роботу Приват24 для фізичних осіб і Приват24 для бізнесу.

Про Осокорки. Міністерство юстиції скасувало рішення приватного нотаріуса про право постійного користування на земельну ділянку у 74,4 гектара землі біля озера Тягле в Дарницькому районі за ТОВ "Агрофірма Зодіак".

Про конкурс. Кабмін скасував рішення щодо перемоги Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду Голови Державної податкової служби України.

Про електроенергію. 6 листопада розпочався імпорт електроенергії з Білорусі в Україну в обсягах 5 МВт у год.