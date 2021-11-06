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Кабмін скасував перемогу Олейнікова у конкурсі на голову податкової

Субота, 6 листопада 2021, 12:24
 
ФОТО ПРЕССЛУЖБИ ПОДАТКОВОЇ

Кабмін скасував рішення щодо перемоги Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду Голови Державної податкової служби України.

Про це написав нардеп Олексій Гончаренко з посиланням на управління забезпечення діяльності Комісії питань вищого корпусу державної служби. 

27 вересня Олейнікова було визначено переможцем конкурсу з результатом 11,23 бали. А 3 листопада це рішення було скасовано.

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Економічна правда
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