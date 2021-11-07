Маск запитує в twitter чи продавати йому 10% своїх акцій "Тесли"

Ілон Маск у Твіттері, запитує у підписників, чи потрібно йому продати 10% своїх акцій "Тесли".

Про це йдеться в його аккаунте.

При чому обіцяє, що прийме будь-який результат голосування і послідує йому. Поки що проголосувало 2,7 мільйона осіб: за - 56%, проти - 43%.

Нагадуємо:

У США на даний момент обговорюється введення так званого "податку на мільярдерів", щоб вони платили не тільки за дохід, отриманий при продажі акцій, але і за "приріст капіталу", тобто коли акції власника зростають у ціні.

Статки Маска зараз оцінюється в 300 млрд доларів, але більша його частина в акціях. Після ухвалення цього закону, оскільки акції "Тесли" подорожчали, Маску доведеться заплатити податки, гроші на які, можливо, він візьме з продажу своїх акцій.