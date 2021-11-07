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Маск запитує в twitter чи продавати йому 10% своїх акцій "Тесли"

Неділя, 7 листопада 2021, 12:27

Ілон Маск у Твіттері, запитує у підписників, чи потрібно йому продати 10% своїх акцій "Тесли". 

Про це йдеться в його аккаунте. 

При чому обіцяє, що прийме будь-який результат голосування і послідує йому. Поки що проголосувало 2,7 мільйона осіб: за - 56%, проти - 43%. 

Нагадуємо: 

У США на даний момент обговорюється введення так званого "податку на мільярдерів", щоб вони платили не тільки за дохід, отриманий при продажі акцій, але і за "приріст капіталу", тобто коли акції власника зростають у ціні. 

Статки Маска зараз оцінюється в 300 млрд доларів, але більша його частина в акціях. Після ухвалення цього закону, оскільки акції "Тесли" подорожчали, Маску доведеться заплатити податки, гроші на які, можливо, він візьме з продажу своїх акцій.

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Маск Tesla

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Економічна правда
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