Приватбанк призупинить роботу на одну ніч

Приватбанк 7 листопада з 01-00 і до 04-30 годин ранку призупинить проведення транзакцій по картках, роботу Приват24 для фізичних осіб і Приват24 для бізнесу.

Про це банк повідомив у прес-релізі.

"В ніч з 6 на 7 листопада 2021 року ПриватБанк оновить програмне забезпечення процесингового центру, аби забезпечити безперебійну роботу для наших клієнтів.

Ми усвідомлюємо, що це високий сезон купівельної активності, який починається з Чорної пʼятниці та завершується різдвяними розпродажами по всьому світу, і ми турбуємося, аби шопінг наших клієнтів комфортним та приносив задоволення", - йдеться у заяві.

Під час технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку. Там просять спланувати відпочинок чи перенести свої безготівкові покупки у торговельній мережі та інтернеті на декілька годин.