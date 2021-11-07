Мін'юст відмотав назад рішення по виділенню половини екопарку Осокорки в інтересах забудовника

ГО "ЕКОПАРК ОСОКОРКИ"

Міністерство юстиції скасувало рішення приватного нотаріуса про право постійного користування на земельну ділянку у 74,4 гектара землі біля озера Тягле в Дарницькому районі за ТОВ "Агрофірма Зодіак".

Про це йдеться на сайті КМДА

"Чорному реєстратору", який приймав це рішення, анульовано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тобто, він більше не зможе протиправно реєструвати права на майно", - йдеться у заяві.

Там також зазначили, що позов до Мін'юсту був спрямований Департаментом земельних ресурсів і тепер міська влада очікує від Держгеокадастру відповідних рішень щодо скасування державної реєстрації неіснуючої земельної ділянки.

Нагадуємо:

Раніше Київська міська державна адміністрація анонсувала будівництво парку біля озера Тягле в Дарницькому районі за ініціативою та проєктом громадської організації, створеної два тижні тому.

За проєктом ГО "Національний парк збереження та збагачення флори й фауни "Осокорки", замість 650 гектарів екопарку Осокорки облаштують вдвічі менший парк у санітарній зоні двох підприємств. На решті територій девелопер Stolitsa Group мав будувати житловий комплекс "Патріотика на озерах" збанкрутілого банку "Аркада".