Новини 4 листопада: нові міністри, ВВП, накопичувальна пенсія

Про нових міністрів. Верховна Рада 3 листопада призначила на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості очільника митниці Павла Рябікіна.

Верховна Рада 4 листопада підтримала кандидатуру Юлії Свириденко на посаді першої віцепрем’єрки - міністерки економіки.

Про ВВП. Європейський банк реконструкції та розвитку зберіг свій прогноз росту економіки України на 2021 рік на рівні 3,5%, а також прогнозує такий самий темп росту ВВП у 2022 році.

Про накопичувальну пенсію. Міністерство фінансів презентувало проєкт другого рівня пенсійної системи, який передбачає відрахування внесків у розмірі 1% від зарплати на особистий накопичувальний рахунок.

Про "трубу Медведчука". Суд відхилив позов "Прикарпатзахідтрансу" щодо дозволу "Укртранснафти" управляти нафтопроводом "Самара-Західний напрямок".

Про туризм в ЄС. ЄС через стрімке погіршення епідеміологічної ситуації в Україні планує виключити її із "зеленого списку" для подорожей, рішення Ради ЄС очікується наступного тижня.

Про вугілля. Російська Федерація зупинила транзит енергетичного вугілля з Казахстану до України.

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Відкладати далі проведення пенсійної реформи не можна, вирішив міністр фінансів Сергій Марченко і запропонував "Слугам народу" варіант, який може запрацювати вже через рік. Про що йдеться?

Не кубометри, а кіловат-години. Як відмова від радянської системи обліку газу змінить життя українців

В Україні змінюється система обліку спожитого газу. Традиційні кубометри замінять на енергетичну шкалу – кіловат-години. Як це працюватиме?