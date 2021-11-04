В Україні хочуть запровадити накопичувальну пенсію. Як це працюватиме

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Міністерство фінансів презентувало проєкт другого рівня пенсійної системи, який передбачає відрахування внесків у розмірі 1% від зарплати на особистий накопичувальний рахунок.

Про це йдеться у статті Ярослава Вінокурова та Миколи Максимчука.

У накопичувальному рівні пенсійної системи з 2023 року почнуть брати участь громадяни, яким на момент запуску другого рівня буде менше 55 років. За приблизними підрахунками, які озвучують у Міністерстві соціальної політики, таких в Україні близько 8 мільйонів осіб.

Для тих, кому на момент запуску накопичувального рівня буде 55 років і більше, пенсійна система ніяк не зміниться.

Оскільки сплачувати внески до накопичувального фонду, як і до солідарного, за людину буде її роботодавець, то реформа стосуватиметься перш за все офіційно працевлаштованих осіб. Однак до неї зможуть долучитися і ФОПи та самозайняті особи – добровільно.

Розмір внесків до накопичувального рівня у перший рік його функціонування складе 1% від заробітної плати. Джерелом його сплати буде 22% ЄСВ, який зменшать на відповідну суму.

Тобто запровадження другого рівня пенсійної системи не має створити додаткового податкового навантаження ні на роботодавців, ні на працівників.

Розмір відрахувань до накопичувального пенсійного фонду поступово збільшуватиметься: у 2024 році він складе вже 1,5%, а з 2025 року – 2%. Розмір сплати ЄСВ до соціальних фондів зменшуватиметься відповідно до 20,5% та 20%.

Існуватиме і можливість добровільно перераховувати гроші на свій накопичувальний пенсійний рахунок. Такі дії також заохочуватимуть: кожен добровільний внесок держава подвоюватиме.

ЕП звернулася до Міністерства фінансів з проханням надати розрахунки того, який обсяг додаткових видатків з бюджету знадобиться для того, щоб провести пенсійну реформу, однак відповіді на це питання так і не отримала.

Так само у відомстві не відповіли на питання про те, звідки держава братиме гроші на проведення реформи.

Детальніше читайте у статті: Українців переведуть на другий рівень: влада визначилась з параметрами пенсійної реформи

Економічна правда