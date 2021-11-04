Голову Митниці призначили міністром стратегпрому

Павло Рябікін фото бориспіль

Верховна Рада 3 листопада призначила на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості очільника митниці Павла Рябікіна.

Про це відомо з засідання парламенту.

Кандидатуру міністра підтримали 237 нардепів.

Під час свого виступу він розповів про свої завдання на посаді. Передусім Рябікін на посаді зосереджуватиметься на захисті територіальної цінності і безпеки України.

Він наголосив на координації замовників та виробників державного оборонного замовлення для забезпечення обороноздатності держави. Також Рябікін заявив про забезпечення ДОЗ вітчизняних виробників незалежно від їхньої форми власності.

Новий міністр підкреслив, що для розвитку оборонно-промислового комплексу необхідне якнайшвидше прийняття закону про особливості реформи ОПК.

"Українська оборонка має компетентність у космічному ракетобудуванні, авіаційній та бронетанковій техніці, двигунобудуванні, високоточному озброєнні та радіоелектротехніки", – заявив він.

Для того, аби зберегти та надалі розвивати ОПК, необхідно оперативно проводити реформування та корпоратизацію підприємств, де Мінстратегпром має виступити як координатор процесу, додав він.

Раніше економічний комітет рекомендував Раді підтримати кандидатуру Рябікіна на посаду міністра. Під час виступу голова економічного комітету Дмитро Наталуха також акцентував, що для розвитку українського ОПК надзвичайно важливою є локалізація.

Рябікіна призначили головою Держмитниці ще у листопаді 2020 року, спершу – за "карантинною" процедурою без конкурсу. Згодом, у вересні цьогоріч, він переміг у конкурсі на посаду і був призначений повторно.

До того, з березня 2017 року він працював гендиректором аеропорту "Бориспіль". Як зазначає УП, у часи президентства Порошенка Рябікін був одним із ключових кандидатів у міністри інфраструктури.

Митник тричі був нардепом: у 2000-2002 роках як безпартійний, у 2002-2005 роках - також безпартійний, у 2012-2014 роках - від "УДАРу".

У 2014-2015 роках працював заступником голови Київської міської державної адміністрації.

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Нагадуємо:

Верховна Рада проголосувала за відставку віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Дана Гордійчук, ЕП