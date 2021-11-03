Новини 3 листопада: звільнення міністрів, обшуки в податковій, новий заступник Єрмака
Про звільнення міністрів. Верховна Рада проголосувала за відставку віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, першого віцепрем'єра - міністра економіки Олексія Любченка, міністра екології Романа Абрамовського.
Замість них фракція "Слуга Народу" висунула нових кандидатів.
Про обшуки. У Державній податковій службі силовики провели обшуки, також обшуки були в очільника відомства Олейнікова та віцепрем’єра-міністра економіки Любченка.
Про нового заступника Єрмака. Замість Юлії Свириденко, кандидатуру якої прем'єр подав на посаду першого віцепрем'єра - міністра економіки, заступником голови Офісу президента буде колишній гендиректор "Запоріжсталі" Ростислав Шурма.
Про Нафтогаз. НАК "Нафтогаз" отриману компенсацію від Оператора газотранспортної системи у 27 млрд грн спрямує через ланцюжок транзакцій на закупівлю газу "на зиму".
Про екоінспекцію. Кабмін звільнив Андрія Мальованого з посади голови Державної екологічної інспекції.
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