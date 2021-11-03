Держбюро розслідувань проводить обшуки в Податковій
У Державній податковій службі силовики проводять обшуки, також обшуки у очільника відомства Олейнікова та віцепрем’єра-міністра економіки Любченка.
Про це повідомила пресслужба ДПС.
У Податковій зазначили, що обшуки 3 листопада проводяться по обставинах, "виявлених і переданих до правоохоронних органів самою ДПС".
Підставою стала кримінальна справа щодо порушень вимог податкового законодавства низкою підприємств Полтавської області.
У Податковій кажуть, що ще у грудні 2020 року та у січні 2021 року проводили власну перевірку головного управління у Полтавській області щодо відпрацювання ризикових субʼєктів господарської діяльності. Зокрема, йшлося про підприємства, що є фігурантами в матеріалах згаданої кримінальної справи.
За результатами перевірки було виявлено ряд порушень службової дисципліни представниками ГУ ДПС у Полтавській області, до низки службових осіб були застосовані заходи дисциплінарного впливу.
ДПС виявила обставини, що ймовірно містили ознаки кримінальних правопорушень, і передала інформацію до Державного бюро розслідувань.
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За словами одного зі "Слуг", Любченко, перебуваючи на посаді голови Державної податкової служби (квітень 2020 – травень 2021), покривав проведення податкових "скруток", коли одним компаніям повертали сплачене іншими компаніями ПДВ без достатніх для цього підстав.
За словами співрозмовника, колишній очільник ДПС і після цього продовжував покривати "скрутки", але вже не своїми руками.
В.о. голови ДПС з травня став Євген Олейніков. Різні співрозмовники вказують на "теплі стосунки" цих посадовців.
Економічна правда
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