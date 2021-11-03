Рада звільнила першого віцепрем'єра - міністра економіки Любченка

Олексій Любченко фото: дпс

Верховна Рада проголосувала за відставку першого віцепрем'єра - міністра економіки Олексія Любченка.

За таке рішення проголосували 320 нардепів.

Перед голосуванням голова економічного комітету Дмитро Наталуха заявив, що надійшла заява від Любченка про звільнення з посади.

За його словами, комітет рекомендував Раді визначитись шляхом голосування.

Представники від "ЄС" заявили, що будуть голосувати за відставку.

У "Бвтьківщині" розкритикували відсутність звіту Любченка перед Радою.

Представники "Голосу" заявили, що що за час роботи Любченка не почули програм для інвесторів, малого і середнього бізнесу а також розкритикували відсутність його звіту перед Радою.

Представники "ОПЗЖ" заявили, що підтримають відставку та додали, що вимагають відставки всього уряду.

Нардепи від "Слуги народу" закликали підтримати прохання Любченка про відставку.

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Нагадуємо:

Раніше ДПС повідомила про обшуки у головному управлінні за кримінальною справою щодо порушень вимог податкового законодавства низкою підприємств Полтавської області.

Також Національне антикорупційне бюро та СБУ проводять обшуки у першого віцепрем'єра-міністра економіки Олексія Любченка та очільника Податкової Євгена Олейнікова

За даними "Слідство-Інфо" це пов'язано з податковими скрутками і ухиленням від сплати податків.

Співрозмовник ЕП зі "Слуг Народу" розповів, що Любченко, коли очолював Податкову (квітень 2020 – травень 2021), покривав проведення податкових "скруток". Тобто, коли одним компаніям повертали сплачене іншими компаніями ПДВ без належних підстав.

Через це, як переконує співрозмовник, держбюджет щомісяця втрачав від 2,6 млрд грн до 3,5 млрд грн. Ці слова частково підтверджує звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб.

Виявлені комісією порушення, зокрема, стосуються і періоду, коли головним податківцем був саме Любченко. При цьому призначення Любченка до уряду сталось через місяць після оприлюднення результатів ТСК.

За словами співрозмовника, колишній очільник ДПС і після цього продовжував покривати "скрутки", але вже не своїми руками. В.о. голови ДПС з травня став Євген Олейніков. Різні співрозмовники вказують на "теплі стосунки" цих посадовців.

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади. Замість Любченка можуть призначити заступницю голови ОПУ Юлію Свириденко.

Економічна правда