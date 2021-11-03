"Слуги" пропонують уряду кандидатури на посади трьох міністрів

zn.ua

Фракція "Слуга Народу" висунула своїх кандидатів на посади міністрів економіки, з питань стратегічних галузей промисловості та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила речниця фракції "Слуг Народа" Юлія Палійчук.

Так, головного митника Павла Рябікіна пропонують призначити міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Рябікіна призначили головою Держмитниці у листопаді 2020 року. До того, з березня 2017 року він працював гендиректором аеропорту "Бориспіль". Як зазначає УП, у часи президентства Порошенка Рябікін був одним із ключових кандидатів у міністри інфраструктури.

Митник тричі був нардепом: у 2000-2002 роках як безпартійний, у 2002-2005 роках - також безпартійний, у 2012-2014 роках - від "УДАРу".

У 2014-2015 роках працював заступником голови Київської міської державної адміністрації.

Першою віцепрем’єркою-міністеркою економіки фракція пропонує Юлію Свириденко.

У часи Порошенка вона обіймала посаду першої заступниці голови Чернігівської ОДА, а в 2018 році навіть тимчасово її очолювала. Після приходу Зеленського Свириденко спершу була заступницею міністра розвитку економіки, а згодом – першою заступницею.

Наразі вона є заступницею очільника Офісу Президента Андрія Єрмака. За даними УП, вона має серйозний вплив у команді і є одним з ідеологів економічної політики президента загалом і боротьби з олігархами зокрема. Наприклад, вона доклала руку до так званого "антиахметівського" закону.

Крім того, з травня до вересня цьогоріч вона була представницею держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз".

Фракція також пропонує нардепку Ірину Верещук на посаду віцепрем'єрки-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Депутатка від "Слуг" є членкинею комітету з питань нацбезпеки і оборони. Останні кілька місяців вона прямим текстом заявляла, що хоче очолити Міністерство оборони. Зрештою, фракція висунула її кандидатуру до уряду, але в інше відомство.

Вона також брала участь на місцевих виборах 2020 року і балотувалася у мери столиці – однак її підтримало лише 5,44% киян.

Читайте також: Кабмін з кількома змінними. Кого Зеленський вижене з уряду

Нагадуємо:

3 листопада на засіданні Верховної Ради депутати звільнили з посад трьох міністрів: віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, першого віцепрем'єра - міністра економіки Олексія Любченка.

Економічна правда