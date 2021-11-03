Кабмін звільнив голову Держекоінспекції

Андрій Мальований фото: укрінформ

Кабмін звільнив Андрія Мальованого з посади голови Державної екологічної інспекції.

Таке рішення ухвалили на засіданні 3 листопада, повідомив у Telegram предаставник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Також Кабмін звільнив Віктора Канцурака з посади заступником голови Держекоінпекції і призначив його державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства.

Мальований очолював відомство із травня 2020 року.

Канцурака призначили заступником голови Держекоінпекції у березні 2017 року.

Нагадуємо:

Верховна Рада підтримала звільнення міністра екології Романа Абрамовського.

19 жовтня міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про звільнення.

За даними УП, було кілька конфліктних ситуацій між президентом Володимиром Зеленським і міністром.

Зокрема, те, що перед польотом Зеленського на кліматичний саміт в Глазго, який вважається найважливішою подією року в сфері екології у світі, в Міндовкілля не змогли запропонувати жодної програми, яку президент міг би представити на саміті.

Ще одним важким ударом, який на Банковій не пробачили міністру, став "екологічний день" в Раді, коли Абрамовський обіцяв Зеленському прийняти важливі закони щодо скорочення викидів, але Рада всі їх провалила.

В РНБО заявляли, що міністерство не виконувало укази президента, а у фракції "Слуг" головною претензією є корумпованість екоінспекції.

Абрамовського вже намагалися звільнити наприкінці минулого року, проте тоді екологічний комітет відстояв міністра.

Економічна правда