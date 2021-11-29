Україна збільшила вдвічі імпорт електроенергії з Білорусі
Україна 29 листопада збільшила імпорт електроенергії з Білорусі до 900 МВт-год - минулого тижня поставки становили 415 МВт-год.
Про це свідчать дані НЕК "Укренерго".
При цьому, потужність на імпорт електроенергії з Білорусі на 29 листопада отримала "ТЕТ Груп" колишнього комерційного директора групи ДТЕК Віталія Бутенка.
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Президент Володимир Зеленський прокоментував імпорт електроенергії з Білорусі: "А як інакше?".
Президент Володимир Зеленський опосередковано звинуватив олігарха Ріната Ахметова у тому, що його компанії шантажують владу погрозами енергетичної кризи чи відключення опалення.
18 листопада повідомлялось, що Україна перестала імпортувати електроенергію з Білорусі.
21 листопада Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну.
Учасники енергетичного ринку отримали 8 листопада листа від "Бєленерго" щодо зупинки поставок електроенергії за рамковими контрактами.
Попри це, імпорт електроенергії з країни продовжився 9 листопада.
Імпорт білоруської електроенергії в Україну обсягом 400 МВт здійснює "ТЕТ Груп" колишнього комерційного директора групи ДТЕК Віталія Бутенка. Як повідомили джерела консалтинґової агенції ExPro, право на імпорт обсягом 15 МВт отримала і "Електро Комʼюніті".
6 листопада розпочався імпорт електроенергії з Білорусі в Україну в обсягах 5 МВт у год.
Економічна правда
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