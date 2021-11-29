Всі розділи
Укр / Рус

Україна збільшила вдвічі імпорт електроенергії з Білорусі

Понеділок, 29 листопада 2021, 16:45
 
getty images

Україна 29 листопада збільшила імпорт електроенергії з Білорусі до 900 МВт-год - минулого тижня поставки становили 415 МВт-год.

Про це свідчать дані НЕК "Укренерго".

При цьому, потужність на імпорт електроенергії з Білорусі на 29 листопада отримала "ТЕТ Груп" колишнього комерційного директора групи ДТЕК Віталія Бутенка.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський прокоментував імпорт електроенергії з Білорусі: "А як інакше?".

Президент Володимир Зеленський опосередковано звинуватив олігарха Ріната Ахметова у тому, що його компанії шантажують владу погрозами енергетичної кризи чи відключення опалення.

18 листопада повідомлялось, що Україна перестала імпортувати електроенергію з Білорусі.

21 листопада Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну.

Учасники енергетичного ринку отримали 8 листопада листа від "Бєленерго" щодо зупинки поставок електроенергії за рамковими контрактами.

Попри це, імпорт електроенергії з країни продовжився 9 листопада.

Імпорт білоруської електроенергії в Україну обсягом 400 МВт здійснює "ТЕТ Груп" колишнього комерційного директора групи ДТЕК Віталія Бутенка. Як повідомили джерела консалтинґової агенції ExPro, право на імпорт обсягом 15 МВт отримала і "Електро Комʼюніті".

6 листопада розпочався імпорт електроенергії з Білорусі в Україну в обсягах 5 МВт у год.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Україна електроенергія Білорусь імпорт

powered by lun.ua
Матеріали за темою
РФ відмовилась збільшити транзит газу через Україну – Зеленський 26 листопада 2021, 15:55
Експорт комп'ютерних послуг України до ЄС зріс утричі у 2013-2020 роках – дослідження 25 листопада 2021, 18:25
МВФ удруге за осінь погіршив прогноз зростання ВВП України в 2021 році 25 листопада 2021, 14:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!