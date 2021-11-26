Зеленський про імпорт електроенергії з Білорусі: А як інакше?

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Президент Володимир Зеленський прокоментував імпорт електроенергії з Білорусі, поставки вугілля, а також звинуватив ЗМІ Ріната Ахметова у маніпуляціях.

Про це він сказав під час пресмарафону.

"Ціна акцій України просто падає через те, що ЗМІ показують енергетичну кризу, що нічого не буде, отоплення не буде, буде Майлан, буде воєнний стан... Як можна жити, як може зростати ВВП?", - сказав Зеленський Савіку Шустеру, додавши, що той "не зі зла, але служить олігархам".

"Є багато маніпуляцій. Ви є одним із дестабілізаторів у країні. Ви розумієте, що таке теплова генерація. Ви ж розумна людина. Ви знаєте, що у цій генерації державі належить менше, ніж приватним структурам? А відповідальність лежить на приватних структурах так, як і на державних. Це має бути солідарна робота.

Якщо у нас, наприклад, з тією чи іншою країною погано і вони не можуть нам якесь вугілля продати, значить, приватна структура має підключитись, допомогти", - продовжив він.

"Якщо я домовляюсь на найвищому рівні з США, щоб припливло сюди 11 кораблів вугілля, я що, кажу - нам давайте, а ДТЕКу (компанія Ахметова - ред.) не давайте? Цього і близько немає. Хоча ще вчора на вашому каналі (очевидно, йдеться про телеканал "Україна" - ред.) я побачив, що немає нічого, не готові, не закупили... Слухайте, це ж війна, важко це вугілля отримати", - додав глава держави.

"А якщо у нас не вистачає електрики, ми маємо імпортувати. На вашому майданчику тут же показують - не можна в жодному разі імпортувати електроенергію з Білорусі.

Як, не можна? А якщо не вистачатиме на якесь місто? А як інакше? Вугілля з РФ не йде, там Північний потік блокується. А що має робити держава? Це ж на голову не нятягнеш, що у вас там відбуається", - резюмував Зеленський, звертаючись до Шустера.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський опосередковано звинуватив олігарха Ріната Ахметова у тому, що його компанії шантажують владу погрозами енергетичної кризи чи відключення опалення.

18 листопада повідомлялось, що Україна перестала імпортувати електроенергію з Білорусі.

21 листопада Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну.

Учасники енергетичного ринку отримали 8 листопада листа від "Бєленерго" щодо зупинки поставок електроенергії за рамковими контрактами.

Попри це, імпорт електроенергії з країни продовжився 9 листопада.

Імпорт білоруської електроенергії в Україну обсягом 400 МВт здійснює "ТЕТ Груп" колишнього комерційного директора групи ДТЕК Віталія Бутенка. Як повідомили джерела консалтинґової агенції ExPro, право на імпорт обсягом 15 МВт отримала і "Електро Комʼюніті".

6 листопада розпочався імпорт електроенергії з Білорусі в Україну в обсягах 5 МВт у год.

Економічна правда