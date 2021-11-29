Фінансування БЕБ на 2022 рік наразі менше, ніж потрібно лише на зарплати

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У проєкті бюджету на 2022 рік на Бюро економічної безпеки закладено 600 млн грн, водночас лише на зарплати необхідно 900 млн грн.

Про це голова Бюро Вадим Мельник розповів під час брифінгу у відповідь на запитання журналіста ЕП.

За його словами, до Міністерства фінансів подавався бюджетний запит із сумою у близько 5 млрд грн. У такому фінансуванні враховано придбання серверів, комп’ютерів, столів тощо.

Бюджетний запит було відхилено – "це право Мінфіну". Та за ініціативи нардепів Верховної Ради пропонується збільшити видатки ще на 1,6 млрд грн до 2,2 млрд грн – цю правку не відхилили, тому остаточно фінансування БЕБ вирішиться на другому читанні бюджету.

Відповідну правку №1985, що передбачає збільшення видатків на БЕБ на 1,68 млрд грн, подала нардепка від "Слуги Народу" Анна Пуртова. Збільшити видатки пропонувалося коштом доходів державного бюджету від коштів, що перераховуються Нацбанком з власного прибутку.

Цю правку врахували, але лише в частині збільшення видатків на Бюро.

Мельник пояснив, що до кінця лютого планується укомплектувати 30% штату всіх регіонів, тобто 1400 працівники. Річні витрати на їхні зарплати становитимуть близько 900 млн грн.

Він додав, що зарплати на адміністративних посадах починаються від 25 700 грн, аналітики зароблятимуть від 42 тисяч грн (з надбавками – близько 60 тис. грн.)

Читайте більше у статті ЕП: Економіка в (не) безпеці: чи закінчиться кошмар для бізнесу із запуском БЕБ?

Нагадуємо:

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Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров, ЕП