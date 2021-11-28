Новини вихідних: рекордний ВВП, обвал криптовалют через новий штам коронавірусу

Про ВВП. Міністр економіки Юлія Свіриденко заявила, що Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію (орієнтовно 195 мільярдів).

Про національного авіаперевізника. Аналітики-консультанти з питань корпоративного управління заявили, що створення національного авіаперевізника суперечить основним засадам політики державної власності, які затверджені урядом.

Про бюджет. У KSE назвали ризики для держбюджету 2022, у цей список увійшли можливі проблеми із держборгом, ненадходження від держпідприємств, соціальне забезпечення громадян та інше.

Про криптовалюту. Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в нового штаму коронавірусу, виявленого в Африці, вища ймовірність повторного зараження людини, курс криптовалюти відповів падінням.

Про пальне. За минулий тиждень (19-26 листопада) середня ціна зрідженого газу в мережах АЗС зросла на 16 коп./л, до 19,06 грн/л.