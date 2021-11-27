Аналітики: створення національної авіакомпанії суперечить засадам політики держвласності

Аналітики-консультанти з питань корпоративного управління заявили, що створення національного авіаперевізника суперечить основним засадам політики державної власності, які затверджені урядом.

Про це йдеться у публікації SOE Weekly для ЕП.

"Наразі немає обґрунтування того, навіщо державі володіти таким авіаперевізником. Це також суперечить Основним засадам політики державної власності, які затверджені урядом. Оскільки послуги, які надає компанія, є легко доступними від приватних постачальників на конкурентному ринку", - йдеться у матеріалі.

За їх словами, якщо відбувається "провал ринку" в наданні місцевих авіаперевезень, держава може залучити приватних авіаперевізників до місцевих маршрутів за допомогою механізму покладання спеціальних обов’язків (public service obligations – PSO).

"Держава також може запропонувати субсидії приватним авіакомпаніям на обслуговування певних маршрутів через відкриті аукціони. Компанія, яка запросить найнижчу субсидію, отримує маршрут", - заявили аналітики.

Також за їх повідомленням, рішення про створення національної авіакомпанії, тобто нової великої державної компанії, суперечить зобов’язанням української влади скоротити частку держкомпаній відповідно до нещодавнього Меморандуму МВФ.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створить компанію-національного авіаперевізника під назвою "Українські національні авіалінії". За його словами, внутрішній ринок авіаперевезень в Україні не задовольняє всіх стратегічних потреб держави, тому створення національного авіаперевізника є необхідним.

Міністерство інфраструктури та французький авіа виробник Airbus підписали меморандум про взаєморозуміння щодо створення національного авіаперевізника.

Меморандум закріплює дорожню карту співпраці України та Франції щодо створення національного авіаперевізника.

Міністр інфраструктури Кубраков заявив, що за п'ять років авіакомпанія досягне беззбитковості.