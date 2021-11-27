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Через новий штам коронавірусу обвалився курс bitcoin

Субота, 27 листопада 2021, 15:08
 
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Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в нового штаму коронавірусу, виявленого в Африці,  вища ймовірність повторного зараження людини, курс криптовалюти відповів падінням.

Про це повідомляє CNBC.

Зокрема, bitcoin втратив майже на 8% протягом останніх 24 годин до 54 321 дол, досягнувши найнижчої позначки від початку жовтня. А якщо порівняти із  з рекордним курсом, у майже 69 000 тис дол на початку цього місяця, падіння становило 20%.

Інші криптовалюти теж втратили свою ціну, курс Ether, другої за величиною криптовалюти, впав на 10% до 4 059 дол.

Нагадуємо:

Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в нового штаму коронавірусу, виявленого в Африці -  B.1.1.529, "Омікрон" - вища ймовірність повторного зараження людини

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Економічна правда
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