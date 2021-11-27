Автогаз подорожчав до 19 гривень

UA.DEPOSITPHOTOS.COM

За минулий тиждень (19-26 листопада) середня ціна зрідженого газу в мережах АЗС зросла на 16 коп./л, до 19,06 грн/л.

Про це свідчать дані Консалтингової групи А-95, передає enkorr.

На АЗС WOG вартість автогазу зросла в середньому на 10 коп./л до 19,68 грн/л. Автогаз на станціях SOCAR подорожчав на 30 коп./л до 19,98 грн/л.

Консолідована мережа АЗС "Привата", яка володіє найбільшою кількістю газових модулів, підвищила ціни в середньому на 38 коп./л до 18,32-18,33 грн/л.

На станціях операторів "БРСМ-Нафта" та Motto подорожчав у середньому на 34 та 20 коп./л, до 19,31 грн/л та 19,25 грн/л відповідно.

Нагадуємо:

Скраплений газ 8 листопада на український автозаправних станціях сягнув рекордної середньої ціни у 18,59 грн за літр.

З вересня 2021 року на оптовому сегменті ринку скрапленого газу очікується підвищення ціни – це зумовлено, зокрема, зростанням попиту та логістичними перебоями.