Ненадходження від ДП, приватизація, соцзабезпечення: у KSE назвали фіскальні ризики бюджету 2022

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У KSE назвали ризики для держбюджету 2022, у цей список увійшли можливі проблеми із держборгом, ненадходження від держпідприємств, соціальне забезпечення громадян та інше.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління у своїй презентації.

Державний борг – значний валютний ризик та ризик рефінансування;

Ризик ненадходжень до бюджету від діяльності ДП:

15 млрд грн надходжень частини чистого прибутку та дивідендів, зокрема: НАК Нафтогаз - 10,7 млрд грн; АТ "Укрнафта" 2,9 млрд грн через оскарження заборгованості по сплаті дивідендів в судах.

41,4 млрд грн у 2022 р. 38,3 млрд грн у 2023 р через прийняття ПЗУ №5593-д, що передбачає розширення повноважень наглядових рад щодо затвердження річних фінпланів, розміру дивідендів, скасування положення про встановлення Урядом нормативу відрахування частки прибутку на виплату дивідендів.

Квазіфіскальна діяльність на ринку е/е та теплопостачання:

39,5 млрд грн на фінансову підтримку ДП "Гарантований покупець", які держбюджетом не передбачено (закони №719-IХ, №810-ІХ);

закон № 1639-IX передбачає врегулювання за кошти бюджету боргів теплопостачальних підприємств за природний газ (реструктуризація > 50 млрд грн боргу), але не визначає кроків щодо усунення основних причин несплати платежів, що може погіршити платіжну дисципліну в майбутньому.

6,3 млрд грн у 2022 р, 6 млрд грн у 2023 р. через невиконання зобов’язань за запозиченнями під державні гарантії - висока ймовірність, зокрема, у ДПЗКУ.

Приватизація: висока ймовірність невиконання плану надходжень - 8,3 млрд грн у 2021 р, 8 млрд грн у 2022.

Пенсійне та соціальне забезпечення

65 млрд грн за 2019-2022 роки додаткових витрат Пенсійного фонду на перерахунок пенсій військовослужбовцям (надбавки, доплати тощо) через прийняття рішення Касаційного адмін. суду від 17.12.2019 р. у справі № 160/8324/19а;

570 млрд грн на рік через зміни підходів до визначення прожиткового мінімуму, які фактично означають його поступове підвищення (ПЗУ №3515)

Фінансовий сектор

від 50 млрд грн внаслідок можливого прийняття несприятливих для держави судових рішень щодо законності націоналізації Приватбанку;

НБУ може підвищити індивідуальні нормативи достатності капіталу для державних банків, базуючись на результатах наглядового процесу SREP, що знизить їх можливості виплачувати дивіденди, а в негативному сценарії створить потребу у докапіталізації.

Нагадуємо:

Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Кабінет Міністрів 15 вересня на засіданні схвалив проєкт держбюджету на 2022 рік, міністр фінансів Сергій Марченко представив основні статті доходів та видатків документу, який вже передали до Верховної Ради.

Розгляд правок до І читання у Раді нардепи розпочали 20 жовтня. Парламент прийняв постанову щодо висновків і пропозицій до законопроєкту про бюджет-2022.

Згідно Регламенту (ст.157 ч.1), Верховна Рада розглядає проєкт держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня. Після цього, уряд повинен до 3 листопада повернути ВР документ з урахуванням наданих нардепами Бюджетних висновків.

Голосування бюджету другому читанні бюджет завершується не пізніше 20 листопада після опрацювання комітетом.

Водночас ВР зняла з розгляду законопроєкт №6062 про внесення змін до Бюджетного кодексу, який необхідний для прийняття бюджету-2022.