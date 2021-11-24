Що Україна повинна зробити для отримання наступних траншів МВФ: деталі меморандуму

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Наступні транші кредиту від МВФ Україна зможе отримати у березні і червні 2022 року, але для цього уряд зобов'язався виконати низку вимог.

Про це йдеться у статті ЕП.

Так, уже до кінця листопада 2021 року Україна має виконати одразу декілька структурних маяків МВФ.

"По-перше, затвердити бюджет на 2022 рік, у якому дефіцит не перевищував би 3,5% від ВВП, або близько 188 млрд гривень.

Верховна Рада планує почати розгляд бюджету вже наступного тижня, який починається 30 листопада, тож шанс на вчасне виконання цієї умови доволі примарний. Тим більше, що бюджет має враховувати усі потенційні зміни податкового законодавства, зокрема законопроєкт №5600, ухвалення якого у другому читанні відкладалося вже декілька разів", - йдеться у матеріалі.

По-друге, затвердити план передачі повноважень від старих членів наглядових рад держбанків до нових.

У нинішніх членів наглядових рад повноваження закінчуються весною 2022 року, тож для МВФ важливо, щоб вони встигли передати повноваження і у наглядових радах зберігалося правонаступництво.

Нових членів наглядових рад мають обрати за повною процедурою, яка включає всі необхідні конкурси.

Водночас до кінця грудня 2021 року Україна зобов’язалася опублікувати повний аудит торішнього Фонду боротьби з коронавірусом.

"Досі Державна аудиторська служба цього так і не зробила. На запит ЕП служба розкрила лише частину аудиту", - підкреслюється у статті.

Крім цього, у новому меморандумі знайшли відображення наслідки банкопаду 2014-2016 років - до кінця грудня 2021 року Офіс генерального прокурора має опублікувати проміжний звіт щодо розслідувань у справах доведення до банкрутства банків.

Такі звіти мають стати регулярними та оприлюднюватися широкому загалу кожні пів року. У них мають міститися, зокрема, дані щодо стану кримінальних проваджень проти колишніх власників, менеджерів та пов'язаних з ними осіб. Також там має бути зібрана інформація про кількість осіб, щодо яких ведеться розслідування, кількість засуджених та обсяг коштів, які державі вдалося стягнути.

"Також у новому меморандумі знайшли місце гучні відставки з департаментів Нацбанку. До кінця року НБУ має затвердити план дій щодо покращення професійної спроможності департаментів, які відповідають за банківський нагляд. Цей план мають погодити з МВФ", - йдеться у статті.

До кінця січня 2022 року Кабмін зобов'язався розробити і схвалити дорожню карту повної або часткової приватизації ПриватБанку та Ощадбанку, зокрема їхнього продажу міжнародним інвесторам з бездоганною репутацією.

До кінця лютого Україна повинна погодити і опублікувати план повернення активів, виведених зі збанкрутілих банків - у цьому напрямку вже ведеться певна робота: цього року створили робочу групу, у яку увійшли представники НБУ, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, уряду та правоохоронних органів.

"Поки що результатом її роботи стали позови ФГВФО проти ексвласників збанкрутілих банків за кордоном", - йдеться у статті.

Крім цього, до кінця березня 2022 року Україна зобов'язалася покращити процедуру відбору голови САП якого не можуть призначити з 2020 року.

Також Рада має ухвалити зміни до антикорупційного законодавства з метою посилення незалежності САП та встановлення механізму підзвітності її керівників.

В енергетичному секторі Україна зобов'язалася запровадити доступну для всіх постачальників газу базу споживачів блакитного палива. Такий крок має посилити конкуренцію на газовому ринку та спростити процес зміни постачальника газу. Цю умову необхідно виконати до кінця березня 2022 року.

До кінця травня уряд має провести корпоратизацію державного "Енергоатому". Зокрема, у компанії має з'явитися наглядова рада, більшість членів якої повинні бути незалежними. Обиратимуть їх за допомогою прозорих процедур.

До кінця квітня 2022 року в Україні має закінчитися перевірка доброчесності членів Вищої ради правосуддя, відповідно до ухваленого у липні закону.

Доповнено. Текст меморандуму опублікували на сайті Мінфіну.

"Виконання положень Меморандуму надасть змогу до кінця дії Програми отримати решту коштів від Фонду (2,2 мільярда доларів США) для забезпечення макроекономічної стабільності", - додають у міністерстві.

Що Україна зробила, аби отримати 700 млн доларів

700 млн дол, які вже надійшли на рахунки уряду, стали першим траншем кредиту МВФ за останні 1,5 роки, але не першою виплатою фонду на користь України. Влітку 2021 року МВФ розподілив між всіма країнами-членами 650 млрд дол., з яких нашій країні дісталося 2,7 млрд доларів.

"Однак отримання цих коштів не звільняло Україну від зобов’язань в межах чинної кредитної програми. Тож перед тим, як погодитися надати другий транш кредиту, МВФ висунув українській владі низку умов.

Фонд завжди прагматично ставився до співпраці з Україною. Навіть у 2020 році, коли українська влада ледь не благала МВФ про нову програму для підтримки економіки в епоху пандемії, фонд не поспішав затверджувати її без додаткових гарантій", - нагадує автор статті.

Тоді цією гарантією стало ухвалення "антиколомойського" закону, який вносив зміни до банківського законодавства, унеможливлюючи повернення збанкрутілих банків назад на ринок, а націоналізованих – колишнім власникам.

Так сталось і цього разу - 19 жовтня 2021 року, на наступний день після завершення роботи місії МВФ, Верховна Рада ухвалила всі необхідні закони для отримання траншу.

Зокрема, пакет законів, який посилює незалежність центрального банку. Ними обмежуються деякі повноваження Ради НБУ, виводяться з-під дії закону про публічні закупівлі замовлення Нацбанком послуг юридичних консультантів, а також знімається обов’язок НБУ надавати уряду розрахунки свого прибутку для формування плану доходів бюджету.

Також Рада ухвалила закон про приведення статусу Національного антикорупційного бюро до вимог Конституції.

Крім цього, у першому читанні ухвалено закон "Про державний бюджет на 2022 рік". І хоча до другого читання він може суттєво змінитися, для МВФ важливо зафіксувати зобов’язання влади повернутися до зваженої фіскальної політики, зокрема зменшити дефіцит держбюджету до прийнятних 3,5% від ВВП.

Читайте детальніше у статті Ярослава Вінокурова: Спізнілий транш. Що влада пообіцяла МВФ за 2,2 мільярда доларів

Економічна правда