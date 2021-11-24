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Україна отримала 700 млн доларів від МВФ – НБУ

Середа, 24 листопада 2021, 15:58

Україна отримала другий транш у 700 млн доларів в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова Національного банку Кирило Шевченко.

"Сьогодні Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент 699 млн дол. США)", – повідомив він.

Голова НБУ зазначив, що ці кошти надійдуть на рахунки уряду в Національному банку й збільшать міжнародні резерви.




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