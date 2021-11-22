Новини 22 листопада: Казахстан надсилає вугілля Україні морем, Маск переніс запуск українського супутника

Про вугілля з Казахстану. Державне "Центренерго" отримуватиме вугілля з Казахстану морським шляхом, аби уникнути зупинок під час транзиту територією РФ.

Про нові енергоблоки. "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse домовилися побудувати два енергоблоки на Хмельницькій атомній електростанції.

Про український супутник. Компанія SpaceX Ілона Маска відклала запуск українського супутника "Січ 2-30", який був запланований на грудень, на січень.

Про тарифи на газ. "Нафтогаз", який є постачальником останньої надії, просить споживачів без постачальників укладати контракти, аби уникнути підвищення тарифу.

Ексклюзиви ЕП

"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

Невеликі виробники електроенергії з відновлювальних джерел дедалі менше цікавляться її реалізацією. Їх більше хвилює можливість зменшення плати за електроенергію. Що саме змінилося?

Соя, 250 тисяч доларів і замах. Що відомо про конфлікт міністра агрополітики та американського фермера

За версією слідства, американський фермер найняв кілера для вбивства колектора, який нібито не "вибив" борг, а потім – і самого міністра.