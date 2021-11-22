Тариф на газ для споживачів без постачальника може зрости 

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"Нафтогаз", який є постачальником останньої надії, просить споживачів без постачальників заключати контракти, аб уникнути підвищення тарифу.

Про це повідомляє НАК "Нафтогаз".

НАК нагадав, що усі клієнти ПОН протягом 60 днів мають змінити газову компанію та укласти з нею договір.

Пільговий тариф на газ постачальника останньої надії становить 7,96 гривні за кубометр з ПДВ і діє лише до 30 листопада.

Постачальник газу останньої надії (ПОН) надає послуги населенню у разі, якщо вони залишилися без газопостачальника. Наприклад, внаслідок банкрутства, закінчення чи анулювання ліцензії, необрання постачальника споживачем після розриву контракту з іншою установою У 2015 році ПОНом було обрано НАК "Нафтогаз України".

У компанії нагадали, що не встановлюють ціну для клієнтів ПОН. Вона розраховується щомісячно за спеціальною формулою і затверджується урядом. Усього в Україні газ побутовим клієнтам постачають понад 50 компаній.

"Нафтогаз" як ПОН наразі обслуговує близько 500 тисяч домогосподарств.

Нагадуємо:

Населення, що залишилось без постачальника газу, сплачуватиме за нього 7,96 грн за кубометр замість 16,56 грн у жовтні.

Кабінет міністрів дозволив дочірній компанії "Нафтогазу" - "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдингˮ - поставляти природний газ установам охорони здоров'я державної і комунальної власності на тих же умовах, як і для бюджетних організацій.

Економічна правда