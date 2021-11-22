SpaceX перенесла запуск українського супутника на січень – Шмигаль
Компанія SpaceX Ілона Маска відклала запуск українського супутника "Січ 2-30", який був запланований на грудень, на січень.
Про це прем'єр Денис Шмигаль заявив у "Суботньому інтерв'ю" (Радіо Свобода), відповідаючи на питання, чи буде супутник запущений до кінця цього року.
"Супутник готовий. Запуск мав відбутись у грудні цього року, це було планово. Але, на жаль, компанія Ілона Маска, якій належить ракетоносій, перенесла запуск на січень", - відповів Шмигаль.
"Тобто він полетить, але пізніше, найближчим часом", - додав він.
Водночас на сайті Next Spaceflight йдеться, що запуск може відбутися 10 січня 2022 року.
Нагадаємо:
Загальна вартість запуску українського супутника "Січ 2-30" компанією Ілона Маска SpaceX обійдеться Державному космічному агентству України в 1,99 мільйона доларів.
ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" уклало контракт з європейською компанією ISILAUNCH (має угоду зі SpaceX) щодо виведення на орбіту космічного апарату "Січ-2-30".
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