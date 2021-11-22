Вугілля з Казахстану поставлятимуть морем, аби уникнути РФ

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Державне "Центренерго" отримуватиме вугілля з Казахстану морським шляхом, аби уникнути зупинок під час транзиту територією РФ.

Про це повідомила пресслужба Центренерго.

Казахстан є основним постачальником імпортного вугілля для "Центренерго". Проте, пояснюють у Центренерго, з середини листопада 2021 року Росія почала в неофіційному режимі стримувати транзит казахстанського вугілля до України через свою територію.

"З метою диверсифікації поставки вугілля ПАТ "Центренерго" уклало контракт на його доставку морським транспортом", – зазначили у компанії. Надалі планується забезпечити поставки вугілля саме морським шляхом, "аби уникнути ризиків енергетичної блокади з боку РФ, під санкціями якої знаходиться товариство".

Також компанія зауважила, що 20 листопада до порту "Южний" прибули перші 60 тис тонн законтрактованого вугілля. Наразі вугілля відвантажується на адресу ТЕС "Центренерго".

Крім того "Центренерго" веде перемовини щодо поставок з компаніями США та Австралії.

Нагадуємо:

Державне "Центренерго" законтрактувало 1,5 млн тонн вугілля, з них 60,5 тис тонн поставлять 19 листопада.

На 15 листопада запаси вугілля на ТЕС скоротилися до 0,38 тисяч тонн, лише дві мають гарантовані запаси згідно ліцензійних умов.

Російська Федерація зупинила транзит енергетичного вугілля з Казахстану до України.

Економічна правда