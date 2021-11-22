Соя, 250 тисяч доларів і замах. Що відомо про конфлікт міністра агрополітики та американського фермера

За версією слідства, американський фермер найняв кілера для вбивства колектора, який нібито не "вибив" борг, а потім – і самого міністра.

Історія з розкриттям замаху на вбивство міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка могла б стати сюжетом для американського блокбастеру.

За версією слідства, американський фермер Курт Гросанс найняв кілера для вбивства колектора, який нібито не "вибив" борг, а потім – і самого міністра. Вбивство мало відбутися після виїзду американця з України.

Ця історія почалася у 2017 році, коли Лещенко працював найманим директором компаній Гросанса.

За місяць до затримання замовників замаху суд підтвердив, що компанія Лещенка не має боргів перед американцем. Проте він залишився незадоволеним, адже вимагав у суді втричі вищу суму, яку вважав втраченою вигодою.

За збігом обставин ЕП вдалося поспілкуватися з Гросансом за пів року до замаху на вбивство – у квітні 2021 року. Американець тоді здавав в оренду техніку бельгійському фермеру, який займається картоплярством на Черкащині.

Після розкриття замаху Лещенко розповів "Економічній правді" подробиці співпраці з американцем.

250 тисяч доларів позики і позов на 27 млн грн. Версія американця

Зі слів Курта Гросанса, вони познайомився з Романом Лещенком у 2017 році, коли той викладав в університеті ім. Тараса Шевченка. Знайомство було випадковим – у клубі розмовної англійської мови.

Того ж року він призначив Лещенка керівником своєї компанії ТОВ "Дакота агро інвестментс", а наступного року – ТОВ "Гросанс". Ці компанії не мали власної землі в Україні, але мали гроші і техніку.

"Дакота агро інвестментс" вирощувала сою на землі компанії "Прогрес", яка належить сім’ї Лещенка і керівником якої є його дружина.

"Моя компанія оплачувала всі процеси вирощування: насіння, добрива, найману працю, техніку. Вн зібрав весь врожай сої вартістю близько 750 тисяч доларів", – каже Гросанс.

Звинувачення американського підприємця полягають у тому, що Лещенко переказав на рахунки фірми "Прогрес" 250 тис дол. Ця компанія впродовж сезону безоплатно використовувала сільськогосподарську техніку американця.

Американець переконує, що ці гроші Лещенко нібито переказав без його відома.

Гросанс розповів, що на той час на рахунку ТОВ "Гросанс" було 350 тис дол, і Лещенко кількома частинами в гривнях вивів близько 250 тис дол на рахунок фірми "Прогрес" під приводом безвідсоткових позик.

"Єдині документи, які він укладав, були договори про поворотну фінансову допомогу. Я про це дізнався тільки після того, як став директором. На документах були дати, але я не впевнений, що ми зустрічалися в цей день", – переконує він.

Американець каже, що намагався домовитися про повернення грошей, не звертаючись до правоохоронців і суду.

"Як тільки я знайшов ці документи, я вимагав від нього повернути гроші впродовж 15 днів. Він говорив, що все поверне, але нічого не повертав. Протягом цього часу його компанія купувала нову техніку, нерухомість", – розповідає фермер.

Згодом, переконує Гросанс, Лещенко заявив про банкрутство, заплативши лише близько 35 тис грн. Американець стверджує, що при цьому агрофірма "Прогрес" продовжувала заробляти гроші та виплачувати дивіденди власникам.

Гросанс також стверджує, що сім’я Лещенка приблизно в той час, коли він оголосив про банкрутство, переказала близько 60 тис дол на президентську кампанію Володимира Зеленського.

У травні 2020 року Гросанс звернувся до Господарського суду Черкаської області з позовом про стягнення з компанії Лещенка понад 27 млн грн та визнання договорів про надання поворотної фінансової допомоги недійсними.

У цю суму, крім 3,3 млн грн, які були переказані "Прогресу" за договорами поворотної фінансової допомоги, входили також близько 12 млн грн неодержаного доходу та близько 11 млн грн компенсації з прибутку, який компанія Лещенка отримала, "використовуючи безпідставно переказані кошти для вирощування кукурудзи".

"Упродовж 2,5 року він заробляв за допомогою моїх грошей, а я заробляти не міг. В Україні відсоткова ставка за позиками – 25-30% на рік. Чому я не отримав компенсацію за користування цими грошима?" – питає Гросанс.

Після серії судових позовів крапку у справі поставив Північний апеляційний господарський суд у жовтні 2021 року.

На той момент Лещенко виплатив Гросансу всю суму коштів, яка була переказана його компанії за договорами, інфляційні втрати та відсотки. У решті позовних вимог про стягнення близько 23 млн грн суд відмовив.

Генетично модифікована соя розбрату і повернений борг. Версія Лещенка

Роман Лещенко зазначає, що від початку співпраці була домовленість про вирощування органічної сої. Американець переконував, що має особливі технології вирощування, які дозволяють отримувати рентабельність до 40%. Однак зрештою це виявилося шахрайською схемою, наголошує він.

"Він каже, є твоє господарство, в мене є технології, ти стаєш керівником підприємства, здійснюєш управління компанією, рахунком, на свою компанію перераховуєш кошти і ми займаємося вирощуванням насіннєвого матеріалу — органічної сої", — пояснює Лещенко.

Оскільки власної землі у американця не було, то він фінансував вирощування сої на землі компанії "Прогрес".

"Я перераховував кошти на власну компанію, щоб забезпечити технологічні процеси — посів, внесення добрив, купівля паливно-мастильних матеріалів, але я не міг, як директор, без його відома перевести кошти. Це рахунок в ПриватБанку і він, як засновник, отримував СМС на мобільний і повідомлення в Приват24 про рух коштів", — зазначає Роман Лещенко.

Лещенко підкреслює, що в судовому процесі Курт Гросанс також стверджував, що не знав і не міг знати про рух коштів на його рахунку. Але суд розібрався, як відбувається транзакція, спеціаліст банку пояснював, що такі перерахування, а йшлося про кілька мільйонів гривень, обов’язково потребують підтвердження власника рахунку.

Власне, тому справа розглядалася в рамках цивільного, а не кримінального провадження.

"За попередньою домовленістю інвестиції направлялися у ТОВ "Прогрес". Під ці домовленості за погодження засновника відбувалося заведення коштів в безготівковій формі із підприємства ТОВ "Гросанс" на ТОВ "Прогрес". У період з березня по вересень 2018 року було укладено три договори поворотної фінансової допомоги на загальну фінансову суму 6 млн 660 тисяч грн, із яких перераховано на рахунки ТОВ "Прогрес" 4 млн 959 тисяч гривень", — зазначає Роман Лещенко.

Курт Гросанс мав власну техніку і самостійно проводив усі агротехнічні роботи — посів, обробку агрохімікатами. На певному етапі стало зрозуміло, що американець посіяв генетично модифіковану сою, вирощувати яку в Україні заборонено.

"Вперше я дізнався, що соя генетично модифікована, коли після сходження агрономи повідомили, що її обробляють препаратом "Раундап" (гербіцид, який застосовують для боротьби з бур'янами та прискорення дозрівання генетично модифікованих культур — ЕП) і ще двома препаратами, які не застосовуються для органічної сої.

Обробку посівів він проводив самостійно. Я запросив незалежну експертизу, яка підтвердила, що це ГМО. Коли ми це все задокументували — зібрали сою на склад, разом із каністрами та іншими доказами опломбували для того, щоб потім довести це в суді", — каже Лещенко.

За його словами, Гросанс переконував нелегально продавати генетично модифіковане насіння сої за підробленими документами. Після збору врожаю Лещенко написав заяву на звільнення.

Роман Лещенко зазначає, що весь врожай сої — 428 тонн — зберігається до сьогодні як речовий доказ того, що вона генетично модифікована. Ця соя має стати доказом у судовому процесі, який він має намір ініціювати у США після закінчення всіх судових процесів в Україні.

"Ми його зберігаємо для того, щоб незалежна експертиза підтвердила, що соя генетично модифікована. Він купував цю сою у США, є відповідні документи. У судовому процесі він має пояснити, як цей матеріал опинився на території України.

Ми зможемо показати, що він вивозив його контрабандою. Є американець, який займається імпортом вживаної техніки в Україну і в бункерах це все перевозилося. Ця людина працює на Житомирщині і в нас є всі докази, як ця схема працює", — зазначає Лещенко.

Він каже, що має намір звернутися до суду в Північній Дакоті, де зареєстрований американський фермер.

"За ввезення генетично модифікованого матеріалу контрабандою, техніку, ввезену за заниженою митною вартістю, передбачена кримінальна відповідальність. Фермери, які постраждали, готові свідчити", — пояснює Лещенко.

Останню частину поворотної фінансової допомоги він повернув перед призначенням на посаду міністра.

"Адвокати сказали, що це буде використано проти мене і рекомендували повернути фіндопомогу. Я ці кошти не повертав, бо йшов судовий процес для того, щоб довести юридичні факти. За кілька тижнів до призначення на посаду міністра я повернув ці кошти", — зізнається Лещенко.

Щодо використання сільськогосподарської техніки, то він зазначає, що це питання жодним чином не було обумовлене в договорах, тому претензії американця щодо безоплатного користування техніки вважає безпідставними.

"Якби були зафіксовані якісь юридичні факти чи був договір, то були б питання. У судовому процесі встановлено, що в нас не було спеціальної юридичної домовленості в питанні оренди техніки. Він сам працював на цій техніці, ми не втручалися в технологію. Він сам сіяв своєю інноваційною сівалкою", — каже роман Лещенко.

Також Курт Гросанс розповідав виданню Kyiv Post, а пізніше і ЕП про те, що Лещенко спочатку заплатив йому лише 35 тис доларів і після цього оголосив процедуру банкрутства.

Роман Лещенко заперечує, що оголошував процедуру банкрутства, називаючи це "фейком".

"Це повний фейк, чергова брехня від шахрая. Жодної процедури оголошення банкрутства не було. Це все можна подивитися, є відкритий реєстр даних. Я ніколи не був у банкрутстві, ні моя компанія, ні я, як громадянин України", — каже Лещенко.

Щодо перерахування 60 тис доларів на президентську кампанію Зеленського, то Роман Лещенко каже, що це були кошти його батька.

"Це кошти мого батька і я за довіреністю батька перерахував ці кошти. Мій батько все життя працював на землі, він 20 років аграрій. Він помер у грудні 2019 року", — пояснює Лещенко.

Остаточну крапку у цій детективній історії поставить суд. Американському фермеру вже оголосили підозру за викрадення, вимагання, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та замах на вбивство. Йому та спільниці загрожує довічне ув’язнення.

Крім того, вирощування ГМО-рослин в Україні є незаконним. Якщо це буде доведено, Курту Гросансу доведеться відповідати за контрабанду та сплатити штраф за порушення вимог щодо експорту продукції.