Новини 2 листопада: аварійна допомога через ДТЕК, перше читання бюджету

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Про електроенергію. В Україну розпочалося постачання електроенергії з Білорусі в рамках аварійної допомоги. Згодом з’ясувалося, що допомога з Білорусі та Словаччини знадобилася через низку аварій на електростанціях ДТЕК Ахметова – Укренерго попросить інспекцію перевірити обладнання компанії

Про ЖК. Державна інспекція архітектури та містобудування винесла припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт житлового комплексу на території Національного авіаційного університету.

Про бюджет. Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт державного бюджету на 2022 рік

Про приватизацію. Антимонопольний комітет за власною ініціативою перевірить дотримання конкуренції під час аукціону з продажу київського "Більшовика"

Про кадрові зміни. Верховна Рада у середу, 3 листопада розгляне звільнення п’яти міністрів за їхніми заявами

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Архітектор Віктор Зотов: Люди вже не "їдять" те, що забудували на Позняках або на Харківському

Керівник архітектурного бюро розповів, як забудовують береги Дніпра, як Києву домальовують "губи", чому у киян обмежений вибір між "гамбургером" і "крильцями" та що може врятувати місто.

Країна "п'ятого покоління": як Німеччина завдяки 5G виривається ще більше вперед

Амбіції Німеччини щодо 5G-технологій перевершують будь-яку державу ЄС. Німецькі мобільні оператори за останній рік продемонстрували вражаючий прогрес. Що там діється, і наскільки відстає Україна?