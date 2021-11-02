Держбюджет у жовтні знову недовиконали за видатками

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Уряд попри перевиконання надходжень до державного бюджету продовжує відставати за видатками у січні-жовтні на 7,3%

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Так, у жовтні 2021 року до загального фонду держбюджету надійшло 78,8 млрд грн, або +2,3% до плану (+1,7 млрд грн).

З них половина – податкові надходження від ДПС обсягом 38,6 млрд грн (+3,3% до плану жовтня, або +1,2 млрд грн. Найбільше отримано від податку на додану вартість (14,4 млрд грн) та податку на доходи фізосіб та військового збору (11,7 млрд грн).

Митниця забезпечила надходження до загального фонду у 37 млрд грн (+1,5% до розпису). З них 34,5 млрд грн – податку на додану вартість, 2,3 млрд грн – ввізного мита.

Загалом за січень – жовтень до загального фонду надійшло 862,1 млрд гривень, з яких 488,2 млрд грн – податків від ДПС і ще 321,6 млрд грн – від Держмитслужби.

Також за 10 місяців до Пенсійного фонду та фондів соцстрахування надійшло 280,6 млрд грн від Єдиного соцвнеску (з них 30,3 млрд грн – у жовтні).

Видатки за цей час становили 921,5 млрд грн, їх недовиконали на 7,3% від плану. Фінансування соцвидатків, видатків на оборону, обслуговування боргу та субвенції місцевим бюджетам здійснювалось повністю.

Загальний фонд державного бюджету зведено з дефіцитом у розмірі 54,5 млрд грн при розписі у 160,9 млрд гривень.

Недовиконує уряд і план запозичень до загального фонду: вони становили 401,7 млрд грн або 76,6% розпису. Зокрема, від внутрішніх держпозик бюджет отримав 282,9 млрд грн, зокрема 2,4 млрд доларів та 418,1 млн євро.

Крім цього, було здійснено випуск ОВДП на 1,8 млрд грн для подальшого їхнього обміну на акції "Експортно-кредитного агентства" заради його докапіталізації.

Від зовнішніх джерел бюджет залучив 117 млрд грн, найбільше – 48,2 млрд грн (1,75 млрд дол) шляхом розміщення 8-річних ОЗДП під 6,876% річних та їхнього дорозміщення з дохідністю 6,30%.

Крім того, у вересні уряд отримав 37,9 млрд грн (1,0 млрд СПЗ) від розподілу 650 млрд доларів коштів МВФ.

На погашення державного боргу спрямовано 391,8 млрд грн (97% плану), платежі з обслуговування – 116,6 млрд грн (92,9% плану). Нагадаємо, що вересень був піковим місяцем для виплат за боргом.

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Нагадуємо:

У січні-вересні державний бюджет звели з дефіцитом у 37,4 млрд грн, проте видатки на 7,7% не виконують план.

Доходи загального та спецфондів державного бюджету України за січень-жовтень 2021 року становили 1,018 трильйона гривень, що на 4,5% або на 43,7 мільярда більше плану та на 21% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Економічна правда