Україна завершила розміщення євробондів на 1,25 мільярда доларів: географія інвесторів

Україна 30 квітня провела розрахунки за новим випуском єврооблігацій на 1,25 млрд дол з погашенням у 2029 році - найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполученого Королівства, США та країн континентальної Європи.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що 4 травня єврооблігації будуть включені в офіційний список та допущені до торгів на головному ринку біржі London Stock Exchange - це перше розміщення суверенних єврооблігацій України на Лондонській фондовій біржі.

"Дохідність єврооблігацій була встановлена на рівні 6,875%. Заявки були отримані від 223 інвесторів на суму понад 3,3 млрд дол. Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (84%), хедж-фондів (9%), страхових і пенсійних фондів (5%) та банків (2%).

Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполученого Королівства, Сполучених Штатів та країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій нового випуску - їх частки склали 42%, 34% та 21% відповідно. Інвестори з Азії, Близького Сходу та Північної Африки купили 3% розміщення", - заявили в Мінфіні.

Кошти від нового випуску єврооблігацій перерахували на рахунок Державної казначейської служби України і будуть використані для фінансування держбюджету.