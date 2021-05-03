Україна завершила розміщення євробондів на 1,25 мільярда доларів: географія інвесторів
Україна 30 квітня провела розрахунки за новим випуском єврооблігацій на 1,25 млрд дол з погашенням у 2029 році - найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполученого Королівства, США та країн континентальної Європи.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Зазначається, що 4 травня єврооблігації будуть включені в офіційний список та допущені до торгів на головному ринку біржі London Stock Exchange - це перше розміщення суверенних єврооблігацій України на Лондонській фондовій біржі.
"Дохідність єврооблігацій була встановлена на рівні 6,875%. Заявки були отримані від 223 інвесторів на суму понад 3,3 млрд дол. Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (84%), хедж-фондів (9%), страхових і пенсійних фондів (5%) та банків (2%).
Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполученого Королівства, Сполучених Штатів та країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій нового випуску - їх частки склали 42%, 34% та 21% відповідно. Інвестори з Азії, Близького Сходу та Північної Африки купили 3% розміщення", - заявили в Мінфіні.
Кошти від нового випуску єврооблігацій перерахували на рахунок Державної казначейської служби України і будуть використані для фінансування держбюджету.
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Нагадаємо:
Україна оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на суму 1,25 млрд дол (із погашенням в 2029 році) із дохідністю в 6,875%.
Економічна правда
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