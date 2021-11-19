У Мінфіні сподіваються на кошти МВФ і Світового банку до кінця року

фото: міністерство фінансів

У Мінфіні сподіваються на позитивне рішення Ради директорів МВФ про видліення Україні 700 млн дол друого траншу кредиту stand-by 22 листопада та додаткових коштів від Світового банку.

Про це на щорічних зборах Європейської бізнес-асоціації у четвер сказав міністр фінансів Сергій Марченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це дозволить нам до кінця року отримати кошти для підтримки ліквідності", - зазначив Марченко.

Він уточнив, що у випадку зі Світовим банком йдеться про суму до 500 млн дол: EUR300 млн Другої позики на політику розвитку у сфері економічного розвитку та кошти за проектом "Екстренного реагування на COVID-19 та вакцинації в Україні" .

За його словами, серед умов виділення EUR300 млн - підписання закону №3205 про створення Фонду часткового гарантування сільгоспкредитів.

Нагадуємо:

Міжнародний валютний фонд 22 листопада розгляне питання другого траншу для України обсягом 700 млн доларів.

Україна та Міжнародний валютний фонд 18 жовтня досягли згоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми Stand-By.

Завершення першого перегляду розблокує транш у 500 млн СПЗ (близько 700 млн доларів).

Україна веде перемовини з Міжнародним валютним фондом щодо продовження програми stand-by на 6-9 місяців, чинна програма закінчується 8 грудня.

Раніше на запитання журналіста ЕП голова НБУ Кирило Шевченко також зазначив, що допускає вищу суму з огляду на пропуск декількох траншів.

Європейська Комісія схвалила виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у 600 млн євро. Раніше умовою для його надходження називали рішення МВФ.

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