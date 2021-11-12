МВФ назвав дату першого перегляду stand-by для України 

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Міжнародний валютний фонд 22 листопада розгляне питання другого траншу для України обсягом 700 млн доларів.

Про це відомо з сайту МВФ.

Рада директорів розгляне також питання продовження програми співпраці з Україною.

Раніше повідомлялося, що Фонд очікує на ухвалення законів щодо незалежності Нацбанку (№5850, №5852) та приведення статусу НАБУ до вимог Конституційного суду. Ці закони були ухвалені та підписані з моменту отримання згоди на рівні персоналу.

Програма співпраці з МВФ stand-by розрахована на 18 місяців та на допомогу розміром 3,6 млрд СПЗ (еквівалент 5 млрд доларів). Її затвердили 9 червня 2020 року. Програма спрямована на забезпечення підтримки України у подоланні наслідків пандемії COVID-19 та містить низку вимог щодо важливих структурних реформ задля зменшення ключових уразливостей.

Нагадуємо:

Україна та Міжнародний валютний фонд 18 жовтня досягли згоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми Stand-By.

Завершення першого перегляду розблокує транш у 500 млн СПЗ (близько 700 млн доларів).

Україна веде перемовини з Міжнародним валютним фондом щодо продовження програми stand-by на 6-9 місяців, чинна програма закінчується 8 грудня.

Раніше на запитання журналіста ЕП голова НБУ Кирило Шевченко також зазначив, що допускає вищу суму з огляду на пропуск декількох траншів.

Європейська Комісія схвалила виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у 600 млн євро. Раніше умовою для його надходження називали рішення МВФ.

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Економічна правда