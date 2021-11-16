Пауза в сертифікації Північного потоку - 2: газ знову за тисячу доларів 

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Ціни на газ перевищили тисячу доларів за тисячу кубів на тлі новин про призупинення процесу сертифікації російського Північного потоку-2.

Про це відомо з даних ICE.

На 14 годину за Києвом ціни на газ на головному хабі Європи TTF у Нідерландах зросли до 1051 долара за тисячу кубів, або 87,9 євро за МВт-год. Котирування грудневого контракту зросли на 9,9% за добу.

ice futures

Таке зростання зумовлено тим, що федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газогону "Північний потік-2".

Наразі не зрозуміло, на який час призупинено процес сертифікації, який мав закінчитися близько травня. Це сприяє появі остраху на ринку, що РФ знову штучно скорочуватиме запаси газу у сховищах Європи.

Раніше Bloomberg вже писав, що Росія сигналізує Європі, що не пропонуватиме збільшення постачання газу без схвалення запуску газопроводу "Північний потік-2".

Нагадуємо:

Російський "Газпром" не забронював жодних додаткових потужностей для транзиту газу через Україну та не бронював транзитну потужність газопроводу "Ямал-Європа" на грудень - на тлі цього ціни на газ у Європі зросли.

Попри заяви про наповнення "Газпромом" підземних газових у Європі, їхні обсяги скорочуються.

Раніше "Газпром" збільшив заявку на транзит через Україну до законтрактованих обсягів, на тлі поставок у Європу ціни впали до 800 доларів за тисячу кубів.

У четвер, 28 жовтня, президент Росії Владімір Путін дав розпорядження очільнику Газпрома Олексію Міллеру збільшити з листопада закачування газу до підземних сховищ компанії у Європі.

Внаслідок таких дій газ на головному європейському хабі TTF злетів 6 жовтня на 40% і встановив новий рекорд у майже 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Економічна правда