Новини вихідних: звільнення голови ГарПоку, зниження активів держпідприємств

Про приватизацію. Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко вважає, що маловідоме ТОВ "Лортен Груп", що запропонувало найвищу ціну в 970 мільйонів за "Електронмаш", може бути спеціально створеним під цю угоду.

Про звільнення. Кабінет Міністрів України зібрався на позачергове засідання у суботу 13 листопада та звільнив з посади директора державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця.

Про активи. Станом на півроку 2021 українські держпідприємства володіють активами в розмірі 1261 млрд грн, що на 392 млрд грн (24%) менше порівняно з оціночною вартістю активів на кінець першого кварталу 2021 року.

Про інвестиції. На засіданні Кабінету Міністрів затвердили умови двох угод про розподіл продукції у межах Грунівської та Охтирської вуглеводневих ділянок, за попередніми підрахунками, у нафтогазову галузь буде інвестовано не менше 1,9 млрд грн.

Про екологію. Шість автовиробників за підсумками конференції зі зміни клімату у Глазго підписали декларацію про те, що вони до 2040 року відмовляться від випуску автомобілів із бензиновими двигунами.