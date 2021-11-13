Сенниченко припускає, що компанія, що купила Електронмаш, може бути створеною під угоду

ФОТО ФДМ

Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко вважає, що маловідоме ТОВ "Лортен Груп", що запропонувало найвищу ціну в 970 мільйонів за "Електронмаш", може бути спеціально створеним під цю угоду.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Навіть у менш ризикованих юрисдикціях створюються SPV спеціально для інвестування… У будь-якому випадку всі дають заставу 10% від стартової ціни (66,741 млн грн – ЕП).

На підписання договору переможець має 30 днів і ще 30 днів на оплату коштів після підписання договору", – сказав він після завершення аукціону.

Нагадуємо:

Майновий комплекс київського "Електронмашу" 12 листопада приватизували за 970 млн гривень – ціна зросла у 14 разів, але про переможця майже нічого не відомо.

ФДМ вже має досвід продажу спиртзаводів, коли були випадки розгону ціни учасниками з подальшою відмовою розрахуватися.

Після сплати застав до бюджету виставлялися об'єкти знову.