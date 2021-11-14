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За підсумками кліматичного саміту шість автокомпаній до 2040 року відмовляться від бензинових машин

Неділя, 14 листопада 2021, 12:42

Шість автовиробників за підсумками конференції зі зміни клімату у Глазго підписали декларацію про те, що вони до 2040 року відмовляться від випуску автомобілів із бензиновими двигунами.

Про це повідомляє autonews.

Такі обіцянки дали BYD, Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz та Volvo.

Такі автовиробники як BMW, Honda, Hyundai, Nissan, Stellantis, Toyota та Volkswagen Group не погодилися підписати декларацію Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vans.

"Вони цього не зробили тому, що угода вимагає від підприємств робити дорогі інвестиції у технології без відповідних обіцянок уряду збудувати інфраструктуру зарядки електромобілів", - пише видання.

Нагадуємо:

Деякі країни раніше вже оголосили про свої плани щодо заборони машин із двигунами внутрішнього згоряння. Так, Великобританія планує повністю заборонити бензинові та дизельні автомобілі до 2030 року.

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