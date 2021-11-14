У нафтогазову галузь буде інвестовано близько 2 мільярдів

На засіданні Кабінету Міністрів затвердили умови двох угод про розподіл продукції у межах Грунівської та Охтирської вуглеводневих ділянок, за попередніми підрахунками, у нафтогазову галузь буде інвестовано не менше 1,9 млрд грн.

Про це написав Прем'єр міністр Денис Шмигаль у facebook.

А загалом, за його словами, за останній рік підписано вже 8 угод про розподіл продукції, що дозволяє вже з наступного року суттєво нарощувати видобуток газу.

Нагадуємо:

8 листопада 2021 року Кабінет Міністрів України та Енергетичний холдинг EP Holding підписали дві угоди про розподіл вуглеводневої продукції на Грунівській та Охтирській ділянках. Об’єкти знаходятьсяв Сумській, Полтавській та Харківських областях. Загальна проща під розробку покладів нафти, природного газу та конденсату сягає 1750 км2.

Відповідно до умов підписаних угод холдинг EP Holding працюватиме на ділянках впродовж 50 років. Обов’язкова програма робіт передбачає інвестування в найближчі 5 років щонайменше $60 мільйонів для здійснення 500 кв. км сейсмічних досліджень і буріння 18 свердловин.